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Власти Сербии со среды, 18 марта, вводят жесткие ограничения на передвижение людей внутри страны из-за вспышки коронавируса.
В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также для всех граждан вводится комендантский час ночью, сообщает ВВС.
Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство страны выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.
— В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, — заявил президент страны Александр Вучич на экстренной пресс-конференции.
Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра.
Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия.
Напомним, городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми для коронавируса, оставались дома.
Власти Сербии со среды, 18 марта, вводят жесткие ограничения на передвижение людей внутри страны из-за вспышки коронавируса.
В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также для всех граждан вводится комендантский час ночью, сообщает ВВС.
Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство страны выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.
— В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, — заявил президент страны Александр Вучич на экстренной пресс-конференции.
Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра.
Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия.
Напомним, городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми для коронавируса, оставались дома.