На период карантина с 16 марта по 3 апреля николаевские суды переходят на особенный режим работы. Руководство судов прекращает личный прием граждан и другие мероприятия, не связанные с судебным процессом. Участников судебных процессов просят отказаться от участия в заседаниях и воспользоваться правом письменного рассмотрения дел.

Соответствующие объявления размещены на всех сайтах судебных инстанций. Пока информация с рекомендациями отсутствует только на сайте Заводского районного суда Николаева.

В частности, администрация Николаевского апелляционного суда призвала граждан, которые являются участниками судебных процессов не приходить на заседания, если их присутствие не обязательно. Обращаться в суд людей также просят через электронные службы коммуникации и почтовые службы.

Руководство Николаевского окружного административного суда прекращает личный прием граждан.

Николаевский хозяйственный суд просит все документы, запросы и т.д. присылать в суд почтой либо на электронный адрес суда. Документы можно также оставлять в специальном боксе напротив поста охраны на первом этаже здания Николавского областного совета.

В Корабельном районном суде Николаеве предупредили о том, что судебным рассмотрения могут переносить из-за карантина. Охрана суда будет ограничивать доступ в здание людей, которые не являются участниками судебных процессов, материалы судебных дел будут отправлять на ознакомление через электронную почту.

Центральный районный суд просит участников судебного процесса не приходить на заседания, а воспользоваться правом письменного рассмотрения дела.

Аналогичное обращение сделал Ленинский районный суд. Там также предупредили, что на время действия карантина ни один иск не останется без рассмотрения, даже если участники процесса не явились на заседание без предупреждения.

На сайте Заводского районного суда информации о введении карантина и рекомендаций участникам судебного процесса нет.

Администрации николаевских судов просят граждан придерживаться правил гигиены и не посещать суды с признаками простуды и ОРВИ.

Напомним, 17 марта с 00:00 временно остановили работу объекты общественного пользования, независимо от формы собственности и подчинения с присутствием больше 10 человек в Николаеве.