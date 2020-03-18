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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен выделить 27 миллиардов канадских долларов ($19 млрд) на преодоление распространения в стране коронавируса Covid-19.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По данным СМИ, глава правительства планирует объявить об этом, а также о других мерах кабинета по борьбе с инфекцией в 09:00 местному времени.
Министр финансов Канады, как сообщают СМИ, должен обнародовать увеличение выплат для людей, имеющих право на страхование по безработице и пособия на детей, от отсрочки подачи деклараций в налоговые органы. Однако, по словам источников, Оттава еще не готова объявить о финансовой поддержке крупных авиакомпаний, таких как Air Canada и WestJet.
Ранее во вторник Джастин Трюдо пообещал финансовую помощь людям, пострадавшим от Covid-19.
Он также сказал, что на стадии рассмотрения введение режима ограничений на передвижение людей и товаров.
Число погибших в Канаде удвоилось за минувшие сутки до восьми человек, зарегистрировано почти 600 новых случаев заражения.
Ранее, у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо диагностировали COVID-19.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен выделить 27 миллиардов канадских долларов ($19 млрд) на преодоление распространения в стране коронавируса Covid-19.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По данным СМИ, глава правительства планирует объявить об этом, а также о других мерах кабинета по борьбе с инфекцией в 09:00 местному времени.
Министр финансов Канады, как сообщают СМИ, должен обнародовать увеличение выплат для людей, имеющих право на страхование по безработице и пособия на детей, от отсрочки подачи деклараций в налоговые органы. Однако, по словам источников, Оттава еще не готова объявить о финансовой поддержке крупных авиакомпаний, таких как Air Canada и WestJet.
Ранее во вторник Джастин Трюдо пообещал финансовую помощь людям, пострадавшим от Covid-19.
Он также сказал, что на стадии рассмотрения введение режима ограничений на передвижение людей и товаров.
Число погибших в Канаде удвоилось за минувшие сутки до восьми человек, зарегистрировано почти 600 новых случаев заражения.
Ранее, у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо диагностировали COVID-19.