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Американский президент Дональд Трамп вместе с главой Минфина США Стивеном Мнучиным предложили разослать взрослым гражданам страны чеки до $1000, чтобы по-быстрому влить сотни миллиардов долларов в экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19.
Об этом пишет Лига.Новости.
Для начала выплат нужно одобрение Конгресса.
У большинства домохозяйств в США - небольшие сбережения, если они вообще есть, сообщили Трампу экономисты. Тот заявил, что экономике будет непросто, но она в итоге восстановится.
— Мы собираемся победить, и я думаю, что мы победим быстрее, чем думают люди. Я надеюсь.
Дональд Трамп призвал граждан всех возрастов оставаться дома, не выходить на улицу, и просто наслаждаются своей гостиной.
Правительство США также призвало строительные компании пожертвовать маски типа №95 (могут защитить от микрокапелек слюны с вирусом, - ред.) для местных больниц, и не покупать их больше, чтобы они достались медикам.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен выделить 27 миллиардов канадских долларов ($19 млрд) на преодоление распространения в стране коронавируса Covid-19.
Американский президент Дональд Трамп вместе с главой Минфина США Стивеном Мнучиным предложили разослать взрослым гражданам страны чеки до $1000, чтобы по-быстрому влить сотни миллиардов долларов в экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19.
Об этом пишет Лига.Новости.
Для начала выплат нужно одобрение Конгресса.
У большинства домохозяйств в США - небольшие сбережения, если они вообще есть, сообщили Трампу экономисты. Тот заявил, что экономике будет непросто, но она в итоге восстановится.
— Мы собираемся победить, и я думаю, что мы победим быстрее, чем думают люди. Я надеюсь.
Дональд Трамп призвал граждан всех возрастов оставаться дома, не выходить на улицу, и просто наслаждаются своей гостиной.
Правительство США также призвало строительные компании пожертвовать маски типа №95 (могут защитить от микрокапелек слюны с вирусом, - ред.) для местных больниц, и не покупать их больше, чтобы они достались медикам.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен выделить 27 миллиардов канадских долларов ($19 млрд) на преодоление распространения в стране коронавируса Covid-19.