Американский президент Дональд Трамп вместе с главой Минфина США Стивеном Мнучиным предложили разослать взрослым гражданам страны чеки до $1000, чтобы по-быстрому влить сотни миллиардов долларов в экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19.

Об этом пишет Лига.Новости.

Для начала выплат нужно одобрение Конгресса.

СПРАВКА. В феврале 2008-го, в начале Великой рецессии, в США по закону об экономических стимулах в течение нескольких месяцев выплачивали в среднем по $600 на человека. Так в экономику влили более $100 млрд. Экономисты посчитали, что то была одна из самых эффективных мер по смягчению последствий худшего спада с 1930-х годов.

У большинства домохозяйств в США - небольшие сбережения, если они вообще есть, сообщили Трампу экономисты. Тот заявил, что экономике будет непросто, но она в итоге восстановится.

— Мы собираемся победить, и я думаю, что мы победим быстрее, чем думают люди. Я надеюсь.

Дональд Трамп призвал граждан всех возрастов оставаться дома, не выходить на улицу, и просто наслаждаются своей гостиной.

Правительство США также призвало строительные компании пожертвовать маски типа №95 (могут защитить от микрокапелек слюны с вирусом, - ред.) для местных больниц, и не покупать их больше, чтобы они достались медикам.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен выделить 27 миллиардов канадских долларов ($19 млрд) на преодоление распространения в стране коронавируса Covid-19.