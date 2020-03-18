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Директор интенсивной терапии в больнице Пекинского союза Ду Бин рассказал, что сейчас европейские врачи допускают те же ошибки, что и их коллеги из Китая ранее.
Об этом пишет Bloomberg.
По мнению директора интенсивной терапии в больнице Пекинского союза Ду Бина, европейские врачи недостаточно защищены. В частности, в Китае пришли к мнению, что вирус попадает в организм врачей через горло, уши, нос и глаза, во время контакта с пациентами. В результате чего заболели тысячи врачей и еще десятки умерли.
— Наибольший удар пережили ЛОРы и окулисты. Поскольку они, в отличии от других коллег, контактировали со слизистой пациентов, - сказал Ду Бин.
При этом, китайские врачи призывают к массовому тестированию, как единственному способу выявлять случаи больных и бороться с распространением.
Напомним, что на Львовщине по состоянию на утро 18 марта, 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.
Директор интенсивной терапии в больнице Пекинского союза Ду Бин рассказал, что сейчас европейские врачи допускают те же ошибки, что и их коллеги из Китая ранее.
Об этом пишет Bloomberg.
По мнению директора интенсивной терапии в больнице Пекинского союза Ду Бина, европейские врачи недостаточно защищены. В частности, в Китае пришли к мнению, что вирус попадает в организм врачей через горло, уши, нос и глаза, во время контакта с пациентами. В результате чего заболели тысячи врачей и еще десятки умерли.
— Наибольший удар пережили ЛОРы и окулисты. Поскольку они, в отличии от других коллег, контактировали со слизистой пациентов, - сказал Ду Бин.
При этом, китайские врачи призывают к массовому тестированию, как единственному способу выявлять случаи больных и бороться с распространением.
Напомним, что на Львовщине по состоянию на утро 18 марта, 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.