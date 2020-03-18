С 16 марта в Нидерландах из-за распространения коронавируса закрыли все общественные заведения, в частности магазины с марихуаной. После закрытия магазинов, где можно приобрести марихуану, в стране появились незаконные торговцы каннабисом.

Об этом пишет hromadske.

Правительство страны решило, что магазины с марихуаной могут снова открыться при условии, что клиенты будут держаться на достаточном расстоянии друг от друга.

Марихуана в Нидерландах разрешена, но продавать ее могут только лицензированные заведения, иначе продажа каннабиса считается преступлением.

После того, как с 16 марта закрыли все общественные места, марихуану начали продавать на улице по ценам, которые выше, чем в специализированных магазинах.

Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.