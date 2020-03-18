Администрация Дональда Трампа попросила Конгресс выделить 500 миллиардов долларов наличности помощи налогоплательщикам, которая будет разделена на две части. Первые выплаты должны начаться уже 6 апреля.

Об этом сообщает Голос Америки.

Кроме того, администрация просит Конгресс утвердить 50 миллиардов долларов кредитных гарантий американским авиакомпаниям, пострадавшим в результате коронавируса,

Предлагается, что суммы наличных выплат американским налогоплательщикам будут разделены на три категории с зависимости от размера семьи. Первый раунд выплат на общую сумму в 250 миллиардов долларов начнется 6 апреля, второй — 18 мая.

Администрация также просит выделить 150 миллиардов долларов кредитных гарантий наиболее пострадавшим отраслям экономики и 300 миллиардов — для малого бизнеса, который временно прекратил работу. Это может касаться гостиниц, ресторанов, круизной индустрии и авиапроизводителей.

Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.