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Администрация Дональда Трампа попросила Конгресс выделить 500 миллиардов долларов наличности помощи налогоплательщикам, которая будет разделена на две части. Первые выплаты должны начаться уже 6 апреля.
Об этом сообщает Голос Америки.
Кроме того, администрация просит Конгресс утвердить 50 миллиардов долларов кредитных гарантий американским авиакомпаниям, пострадавшим в результате коронавируса,
Предлагается, что суммы наличных выплат американским налогоплательщикам будут разделены на три категории с зависимости от размера семьи. Первый раунд выплат на общую сумму в 250 миллиардов долларов начнется 6 апреля, второй — 18 мая.
Администрация также просит выделить 150 миллиардов долларов кредитных гарантий наиболее пострадавшим отраслям экономики и 300 миллиардов — для малого бизнеса, который временно прекратил работу. Это может касаться гостиниц, ресторанов, круизной индустрии и авиапроизводителей.
Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
Администрация Дональда Трампа попросила Конгресс выделить 500 миллиардов долларов наличности помощи налогоплательщикам, которая будет разделена на две части. Первые выплаты должны начаться уже 6 апреля.
Об этом сообщает Голос Америки.
Кроме того, администрация просит Конгресс утвердить 50 миллиардов долларов кредитных гарантий американским авиакомпаниям, пострадавшим в результате коронавируса,
Предлагается, что суммы наличных выплат американским налогоплательщикам будут разделены на три категории с зависимости от размера семьи. Первый раунд выплат на общую сумму в 250 миллиардов долларов начнется 6 апреля, второй — 18 мая.
Администрация также просит выделить 150 миллиардов долларов кредитных гарантий наиболее пострадавшим отраслям экономики и 300 миллиардов — для малого бизнеса, который временно прекратил работу. Это может касаться гостиниц, ресторанов, круизной индустрии и авиапроизводителей.
Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.