Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что дети могут тяжело болеть новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом заявил доктор Майк Райан во время пресс-брифинга в ВОЗ, передает РБК-Украина.

По словам Райана, в Южной Корее 20% умерших были моложе 60 лет.

— Поэтому не совсем правильно думать, что в зоне риска только пожилые люди, - сказал Майк Райан.

Доктор Мария Ван Керхове рассказала, что дети в основном легче болеют COVID-19, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни. Один ребенок в Китае умер.

— Симптомы детей похожи на симптомы взрослых. Это высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах, — сказала Мария Ван Керхове.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы уже 16 случаев заражения коронавирусом.