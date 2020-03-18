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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что дети могут тяжело болеть новым типом коронавируса COVID-19.
Об этом заявил доктор Майк Райан во время пресс-брифинга в ВОЗ, передает РБК-Украина.
По словам Райана, в Южной Корее 20% умерших были моложе 60 лет.
— Поэтому не совсем правильно думать, что в зоне риска только пожилые люди, - сказал Майк Райан.
Доктор Мария Ван Керхове рассказала, что дети в основном легче болеют COVID-19, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни. Один ребенок в Китае умер.
— Симптомы детей похожи на симптомы взрослых. Это высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах, — сказала Мария Ван Керхове.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы уже 16 случаев заражения коронавирусом.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что дети могут тяжело болеть новым типом коронавируса COVID-19.
Об этом заявил доктор Майк Райан во время пресс-брифинга в ВОЗ, передает РБК-Украина.
По словам Райана, в Южной Корее 20% умерших были моложе 60 лет.
— Поэтому не совсем правильно думать, что в зоне риска только пожилые люди, - сказал Майк Райан.
Доктор Мария Ван Керхове рассказала, что дети в основном легче болеют COVID-19, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни. Один ребенок в Китае умер.
— Симптомы детей похожи на симптомы взрослых. Это высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах, — сказала Мария Ван Керхове.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы уже 16 случаев заражения коронавирусом.