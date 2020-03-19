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Все колокола французских католических соборов в день Благовещения, 25 марта, будут звонить в как символ веры и надежды.
Как сообщила Конференция католических епископов Франции, звон колоколов в сотне церквей страны раздастся в 19:30, пишет Левый берег.
Также епископы призвали французов в то время, когда зазвонят колокола, выставить в окнах свечи как знак света, который победит тьму.
Священнослужители призвали каждый день молиться на розарии в 15:30 о заступничестве Божьей Матери.
Напомним, 17 апреля 2019 все колокола французских католических соборов звонили в знак солидарности с собором Нотр-Дам де Пари. Пожар в Нотр-Дам де Пари начался вечером, в понедельник, 14 апреля и был ликвидирован только к десяти утра 15 апреля. Пожар был такой силы, что здание с трудом удалось спасти от полного разрушения.
Все колокола французских католических соборов в день Благовещения, 25 марта, будут звонить в как символ веры и надежды.
Как сообщила Конференция католических епископов Франции, звон колоколов в сотне церквей страны раздастся в 19:30, пишет Левый берег.
Также епископы призвали французов в то время, когда зазвонят колокола, выставить в окнах свечи как знак света, который победит тьму.
Священнослужители призвали каждый день молиться на розарии в 15:30 о заступничестве Божьей Матери.
Напомним, 17 апреля 2019 все колокола французских католических соборов звонили в знак солидарности с собором Нотр-Дам де Пари. Пожар в Нотр-Дам де Пари начался вечером, в понедельник, 14 апреля и был ликвидирован только к десяти утра 15 апреля. Пожар был такой силы, что здание с трудом удалось спасти от полного разрушения.