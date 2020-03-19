Все колокола французских католических соборов в день Благовещения, 25 марта, будут звонить в как символ веры и надежды.

Как сообщила Конференция католических епископов Франции, звон колоколов в сотне церквей страны раздастся в 19:30, пишет Левый берег.

Также епископы призвали французов в то время, когда зазвонят колокола, выставить в окнах свечи как знак света, который победит тьму.

Священнослужители призвали каждый день молиться на розарии в 15:30 о заступничестве Божьей Матери.

Напомним, 17 апреля 2019 все колокола французских католических соборов звонили в знак солидарности с собором Нотр-Дам де Пари. Пожар в Нотр-Дам де Пари начался вечером, в понедельник, 14 апреля и был ликвидирован только к десяти утра 15 апреля. Пожар был такой силы, что здание с трудом удалось спасти от полного разрушения.