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Миллиардер Билл Гейтс сообщил пользователям Reddit, что остановка коронавируса может продлиться до 10 недель - если все пойдет хорошо.
Об этом пишет Bloomberg
— Если власти хорошо поработают с тестированием людей, то в течение 6-10 недель они должны увидеть очень мало случаев и смогут отменить карантин, — сказал Билл Гейтс.
Как сообщалось, Фонд Гейтса выделил до $100 миллионов на борьбу с COVID-19.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.
Миллиардер Билл Гейтс сообщил пользователям Reddit, что остановка коронавируса может продлиться до 10 недель - если все пойдет хорошо.
Об этом пишет Bloomberg
— Если власти хорошо поработают с тестированием людей, то в течение 6-10 недель они должны увидеть очень мало случаев и смогут отменить карантин, — сказал Билл Гейтс.
Как сообщалось, Фонд Гейтса выделил до $100 миллионов на борьбу с COVID-19.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.