Миллиардер Билл Гейтс сообщил пользователям Reddit, что остановка коронавируса может продлиться до 10 недель - если все пойдет хорошо.

Об этом пишет Bloomberg

— Если власти хорошо поработают с тестированием людей, то в течение 6-10 недель они должны увидеть очень мало случаев и смогут отменить карантин, — сказал Билл Гейтс.

Как сообщалось, Фонд Гейтса выделил до $100 миллионов на борьбу с COVID-19.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.