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В Вознесенске мужчина во время раборки фундамента старого жилого дома обнаружил артиллерийские снаряды и минометные мины времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— 18 марта группа пиротехников уничтожила путем контролируемого подрыва 11 артснарядов калибром 23 мм и 15 минометных мин калибром 50 мм времен Второй мировой войны. Опасные находки, накануне обнаружил мужчина во время разбора старого фундамента жилого дома на территории частного домовладения по улице Барвинковая в Вознесенске, - сказано в сообщении.
Напомним, в апреле 2019 года, группа пиротехников Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила два взрывоопасных предмета времен прошлых войн.
В Вознесенске мужчина во время раборки фундамента старого жилого дома обнаружил артиллерийские снаряды и минометные мины времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— 18 марта группа пиротехников уничтожила путем контролируемого подрыва 11 артснарядов калибром 23 мм и 15 минометных мин калибром 50 мм времен Второй мировой войны. Опасные находки, накануне обнаружил мужчина во время разбора старого фундамента жилого дома на территории частного домовладения по улице Барвинковая в Вознесенске, - сказано в сообщении.
Напомним, в апреле 2019 года, группа пиротехников Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила два взрывоопасных предмета времен прошлых войн.