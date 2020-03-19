В Вознесенске мужчина во время раборки фундамента старого жилого дома обнаружил артиллерийские снаряды и минометные мины времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

— 18 марта группа пиротехников уничтожила путем контролируемого подрыва 11 артснарядов калибром 23 мм и 15 минометных мин калибром 50 мм времен Второй мировой войны. Опасные находки, накануне обнаружил мужчина во время разбора старого фундамента жилого дома на территории частного домовладения по улице Барвинковая в Вознесенске, - сказано в сообщении.

Напомним, в апреле 2019 года, группа пиротехников Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила два взрывоопасных предмета времен прошлых войн.