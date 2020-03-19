В инфекционной больнице №2 на Соколиной горе в Москве от коронавируса умерла 79-летняя женщина.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на оперативный штаб города Москвы.

Отмечается, что это первый в России случай смерти человека, зараженного коронавирусной инфекцией.

— Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2, - говорится в сообщении штаба.

Каким образом заразилась женщина - не уточняется.

По данным штаба, причина смерти - пневмония на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Напомним, в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.