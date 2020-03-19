В Германии число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло и составило 10 тысяч 999 человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина ссылаясь на данные института Роберта Коха.

За сутки этот показатель вырос на 2 тысячи 801 человека.

Больше всего заразившихся - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (3033 человека), Баден-Вюртемберге (2155 человек), Баварии (1692 человека).

20 человек, зараженных коронавирусом, скончались. Для подавления пандемии вируса власти ФРГ ввели масштабные ограничения в общественной жизни: закрыто большинство общественных учреждений, те, которые открыты, работают с ограниченным доступом.

Напомним, посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2 тысячи 500 человек, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытия границ из-за коронавируса.