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В Германии число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло и составило 10 тысяч 999 человек.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина ссылаясь на данные института Роберта Коха.
За сутки этот показатель вырос на 2 тысячи 801 человека.
Больше всего заразившихся - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (3033 человека), Баден-Вюртемберге (2155 человек), Баварии (1692 человека).
20 человек, зараженных коронавирусом, скончались. Для подавления пандемии вируса власти ФРГ ввели масштабные ограничения в общественной жизни: закрыто большинство общественных учреждений, те, которые открыты, работают с ограниченным доступом.
Напомним, посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2 тысячи 500 человек, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытия границ из-за коронавируса.
В Германии число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло и составило 10 тысяч 999 человек.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина ссылаясь на данные института Роберта Коха.
За сутки этот показатель вырос на 2 тысячи 801 человека.
Больше всего заразившихся - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (3033 человека), Баден-Вюртемберге (2155 человек), Баварии (1692 человека).
20 человек, зараженных коронавирусом, скончались. Для подавления пандемии вируса власти ФРГ ввели масштабные ограничения в общественной жизни: закрыто большинство общественных учреждений, те, которые открыты, работают с ограниченным доступом.
Напомним, посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2 тысячи 500 человек, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытия границ из-за коронавируса.