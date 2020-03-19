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Украинская инновационная компания Revel Laboratory в связи с нехваткой клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне пандемии коронавируса переводит работу своих 3D-принтеров на печать таких клапанов.
Об этом сообщает Экономическая правда.
— Тяжелые времена требуют инновационных решений. Именно поэтому Revel Laboratory переводит все свои 3D-принтеры на производство клапанов для ИВЛ. Это решение придумали наши итальянские коллеги - компания Isinnova. Такой клапан позволяет присоединять сразу двух пациентов на один аппарат ИВЛ, - говорится в сообщении.
Ставницер добавил, что компания уже связалась с итальянскими коллегами и скоро получит технические характеристики и 3D-модели необходимых клапанов.
Компания Revel Laboratory просит связаться с ней больницы, которые испытывают перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках.
Также просят связаться производителей пластика для 3D-печати, которые смогут поставить допущенный к использованию в медицине Nylon P12.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
Украинская инновационная компания Revel Laboratory в связи с нехваткой клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне пандемии коронавируса переводит работу своих 3D-принтеров на печать таких клапанов.
Об этом сообщает Экономическая правда.
— Тяжелые времена требуют инновационных решений. Именно поэтому Revel Laboratory переводит все свои 3D-принтеры на производство клапанов для ИВЛ. Это решение придумали наши итальянские коллеги - компания Isinnova. Такой клапан позволяет присоединять сразу двух пациентов на один аппарат ИВЛ, - говорится в сообщении.
Ставницер добавил, что компания уже связалась с итальянскими коллегами и скоро получит технические характеристики и 3D-модели необходимых клапанов.
Компания Revel Laboratory просит связаться с ней больницы, которые испытывают перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках.
Также просят связаться производителей пластика для 3D-печати, которые смогут поставить допущенный к использованию в медицине Nylon P12.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.