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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил граждан, что им не стоит скупать рулоны туалетной бумаги в чрезмерных объемах, ведь запасов этого товара стране хватит на 10 лет.
Об этом сообщает Европейская правда.
На фоне продуктовой паники в связи с «коронавирусными ограничениями» жители различных стран Европы, в частности Нидерландов, массово скупают туалетную бумагу.
Нидерландский глава правительства Марк Рютте в четверг посетил супермаркет в Гааге, чтобы поговорить с сотрудниками магазина и расспросить у них, как им удается справиться с потребительской паникой.
Проходя через супермаркет, Рютте общался с покупателями, призывая их держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. А также - не скупать туалетную бумагу.
— Мы можем испражняться 10 лет, - рассказал нидерландский премьер и засмеялся.
Напомним, что в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заверил граждан, что им не стоит скупать рулоны туалетной бумаги в чрезмерных объемах, ведь запасов этого товара стране хватит на 10 лет.
Об этом сообщает Европейская правда.
На фоне продуктовой паники в связи с «коронавирусными ограничениями» жители различных стран Европы, в частности Нидерландов, массово скупают туалетную бумагу.
Нидерландский глава правительства Марк Рютте в четверг посетил супермаркет в Гааге, чтобы поговорить с сотрудниками магазина и расспросить у них, как им удается справиться с потребительской паникой.
Проходя через супермаркет, Рютте общался с покупателями, призывая их держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. А также - не скупать туалетную бумагу.
— Мы можем испражняться 10 лет, - рассказал нидерландский премьер и засмеялся.
Напомним, что в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.