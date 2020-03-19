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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об ужесточении карантинных мер по сдерживанию распространения коронавируса в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.
По его словам, ночью правительство Израиля одобрит положения о чрезвычайной ситуации, которое предусматривает запрет покидать дома.
— Это теперь не просьба, не рекомендация, теперь это приказ, за выполнением которого будет следить полиция, — заявил Биньямин Нетаньяху.
Он также отметил, что подобная мера вводится впервые в истории Израиля.
Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.
Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается для покупки продуктов или лекарств, а также для получения медицинской помощи. Исключения будут сделаны для работников жизненно необходимых профессий.
Напомним, в Украине зафиксировали третью смерть от нового коронавируса COVID-19.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об ужесточении карантинных мер по сдерживанию распространения коронавируса в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.
По его словам, ночью правительство Израиля одобрит положения о чрезвычайной ситуации, которое предусматривает запрет покидать дома.
— Это теперь не просьба, не рекомендация, теперь это приказ, за выполнением которого будет следить полиция, — заявил Биньямин Нетаньяху.
Он также отметил, что подобная мера вводится впервые в истории Израиля.
Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.
Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается для покупки продуктов или лекарств, а также для получения медицинской помощи. Исключения будут сделаны для работников жизненно необходимых профессий.
Напомним, в Украине зафиксировали третью смерть от нового коронавируса COVID-19.