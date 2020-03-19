Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об ужесточении карантинных мер по сдерживанию распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

По его словам, ночью правительство Израиля одобрит положения о чрезвычайной ситуации, которое предусматривает запрет покидать дома.

— Это теперь не просьба, не рекомендация, теперь это приказ, за выполнением которого будет следить полиция, — заявил Биньямин Нетаньяху.

Он также отметил, что подобная мера вводится впервые в истории Израиля.

Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.

Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается для покупки продуктов или лекарств, а также для получения медицинской помощи. Исключения будут сделаны для работников жизненно необходимых профессий.

Напомним, в Украине зафиксировали третью смерть от нового коронавируса COVID-19.