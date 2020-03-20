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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество столкнулось с самым большим кризисом в области здравоохранения за всю 75-летнюю историю ООН.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
— Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере за всю 75-летнюю историю ООН. Даже в самых обеспеченных странах мы видим, как системы здравоохранения прогибаются под давлением, — сказал Антониу Гутерриш.
Он заявил, что «расходы на здравоохранение должны быть немедленно увеличены для удовлетворения неотложных потребностей и резкого роста спроса».
Антониу Гутерриш уточнил, что по данным Международной организации труда, работники во всем мире могут потерять до $3,4 триллиона дохода к концу текущего года.
Напомним, ранее ВОЗ предупредила о глобальном дефиците медоборудования для борьбы с коронавирусом.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество столкнулось с самым большим кризисом в области здравоохранения за всю 75-летнюю историю ООН.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
— Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере за всю 75-летнюю историю ООН. Даже в самых обеспеченных странах мы видим, как системы здравоохранения прогибаются под давлением, — сказал Антониу Гутерриш.
Он заявил, что «расходы на здравоохранение должны быть немедленно увеличены для удовлетворения неотложных потребностей и резкого роста спроса».
Антониу Гутерриш уточнил, что по данным Международной организации труда, работники во всем мире могут потерять до $3,4 триллиона дохода к концу текущего года.
Напомним, ранее ВОЗ предупредила о глобальном дефиците медоборудования для борьбы с коронавирусом.