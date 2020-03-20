Из-за пандемии коронавируса в NASA решили приостановить создание космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, для полетов на Луну и Марс.

Об этом сообщает генеральный директор NASA Джим Брайденстайн в своем заявлении, передает пресс-служба NASA.

Из-за распространения коронавируса в районе производств, фактов самоизоляции и одного подтвержденного случая среди персонала, с 20 марта NASA переходит на четвертый этап внутренней системы реагирования, что предполагает собой полный переход на удаленные рабочие контакты и отмену всех поездок сотрудников, закрытие всех объектов агентства.

Также производство и тестирование оборудования для SLS и Orion будет законсервировано.

— NASA временно приостановит производство и тестирование оборудования Space Launch System и Orion. Команды NASA и подрядчиков завершат упорядоченное отключение, которое переводит все оборудование в безопасное состояние до возобновления работы. Как только это будет завершено, персонал, разрешенный на месте, будет ограничен тем, кто необходим для защиты жизни и критически важной инфраструктуры. Мы понимаем, какие будут последствия для миссий NASA, но поскольку наши команды работают над анализом полной картины и снижением рисков, мы понимаем, что нашим главным приоритетом является здоровье и безопасность рабочей силы NASA. Я прошу всех сотрудников поддерживать тесные контакты с вашим руководителем и регулярно проверять наличие обновлений на веб-сайте NASA. Кроме того, в эти трудные времена не стесняйтесь обращаться к Программе помощи сотрудникам NASA, если это необходимо, - сказано в заявлении.

Напомним, из-за коронавируса сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу. Как сообщают, несколько сотрудников NASA уже заразились коронавирусом, были приняты меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно выделить NASA 1,6 миллиарда долларов для освоения Луны и Марса.