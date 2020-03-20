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Правительство Испании распорядилось на время закрыть все отели страны из-за продолжающегося распространения коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда.
Другие туристические объекты, такие как гостевые дома или кемпинги, также должны закрыться, согласно новым правилам министерства здравоохранения, объявленным в четверг.
Единственным исключением являются общежития, в которых люди проживают в течение более длительного периода времени или где люди постоянно проживают, при условии, что они располагают необходимой инфраструктурой для защиты и изоляции людей.
К вечеру четверга число подтвержденных случаев коронавируса в Испании возросло до 18 тысяч. Более 830 человек уже умерли от вируса.
В стране на 15 дней ввели комендантский час, он может быть продлен парламентом.
Напомним, в Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании.
Правительство Испании распорядилось на время закрыть все отели страны из-за продолжающегося распространения коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда.
Другие туристические объекты, такие как гостевые дома или кемпинги, также должны закрыться, согласно новым правилам министерства здравоохранения, объявленным в четверг.
Единственным исключением являются общежития, в которых люди проживают в течение более длительного периода времени или где люди постоянно проживают, при условии, что они располагают необходимой инфраструктурой для защиты и изоляции людей.
К вечеру четверга число подтвержденных случаев коронавируса в Испании возросло до 18 тысяч. Более 830 человек уже умерли от вируса.
В стране на 15 дней ввели комендантский час, он может быть продлен парламентом.
Напомним, в Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании.