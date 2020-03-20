В Британии попросили вернуться на работу ушедших на пенсию врачей, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Coronavirus.

Руководство Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии и Уэльса направило письма 65 тысячам врачей и медсестер с призывом «противостоять самой масштабной угрозе здоровью» населения. Ранее к такой же мере прибегли в Шотландии.

Призыв касается медицинских работников, которые покинули профессию в течение последних трех лет. Им предлагают перерегистрироваться в регулирующих органах, чтобы помочь в борьбе с пандемией.

Также, рассматривается возможность привлечь к лечебной практике студентов старших курсов медицинских вузов.

Напомним, в американском штате Калифорния, который является крупнейшим по количеству жителей в США, запретили покидать дома без уважительной причины.