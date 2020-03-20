Суперкомпьютер Summit помогает ученым быстрее искать лекарство против COVID-19, анализируя в виртуальных симуляциях множество веществ.

Он уже нашел 77 перспективных препаратов, сообщает Лига.

Summit ищет вещества, которые могут связаться с компонентами вируса, используемыми для передачи его генетического материала в клетку. Модель такой передачи исследователи создали в январе.

Summit моделирует взаимодействие атомов и частиц в молекулах вируса с различными веществами. Всего он проверил 8000 веществ, из которых отметил 77. Реальную эффективность найденных перспективных веществ необходимо проверять экспериментально.

Напомним, что жена пятого Президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Марина передала Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи первые два аппарата искусственной вентиляции легких, которые уже работают в отделении интенсивной терапии. Остальные аппараты передадут в больницу в течение недели.