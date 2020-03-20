За последние сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 627 человек. Это наибольший рост числа умерших за день в стране за четыре недели, с тех пор там началась эпидемия коронавируса.

Об этом сообщает hromadske.

Таким образом, в целом по стране от коронавируса умерли 4032 человека — это наибольшее количество погибших от него чем у всех других стран мира.

Количество инфицированных SARS-CoV-2 в Италии за день выросло с 41035 до 47021. При этом 5129 человек вылечились, 2655 находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом.

При этом в Китае вторые сутки подряд не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

Напомним, что во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.