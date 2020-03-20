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Об этом сообщает hromadske.
Таким образом, в целом по стране от коронавируса умерли 4032 человека — это наибольшее количество погибших от него чем у всех других стран мира.
Количество инфицированных SARS-CoV-2 в Италии за день выросло с 41035 до 47021. При этом 5129 человек вылечились, 2655 находятся в реанимации.
Ранее сообщалось, что Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом.
При этом в Китае вторые сутки подряд не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Напомним, что во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.
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Об этом сообщает hromadske.
Таким образом, в целом по стране от коронавируса умерли 4032 человека — это наибольшее количество погибших от него чем у всех других стран мира.
Количество инфицированных SARS-CoV-2 в Италии за день выросло с 41035 до 47021. При этом 5129 человек вылечились, 2655 находятся в реанимации.
Ранее сообщалось, что Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом.
При этом в Китае вторые сутки подряд не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Напомним, что во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.