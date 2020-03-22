В субботу 21 марта в городе Ухань провинции Хубэй (центральный Китай) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Таким образом, в эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень данного показателя.

Комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй заявил, что к концу субботы общее количество подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань и провинции Хубэй осталось на уровне 50 005 и 67 800 человек соответственно.

Напомним, что в Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.