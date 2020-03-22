Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал держаться подальше от своих матерей в День Матери из-за угрозы заражения вирусным заболеванием COVID-19.

Об этом он заявил в своем традиционном послании, передает Sky News.

Как известно, сегодня, 22 марта, в Великобритании празднуют День Матери (Mothering Sunday).

В частности, Борис Джонсон отметил, что в этом году не поедет поздравлять свою 77-летнюю маму Шарлотту Валь, а позвонит ей по телефону. Он подчеркнул, что старшее поколение наиболее уязвимо к заражению коронавирусной инфекцией.

– Сегодня День матери. Я знаю, что долгом каждого является пойти лично к своим матерям, пообедать вместе, показать им, как сильно ты их любишь. Но я боюсь, что в это Материнское воскресенье единственный лучший подарок, который мы можем сделать – это избавить их от риска заразиться очень опасным заболеванием. Это печально, но нам нужно держаться от них подальше, - заявил министр.

Помимо этого, он добавил, что, несмотря на то, что у итальянцев превосходная система здравоохранения, их медики уже не способны контролировать количество погибших в стране.

– Если мы не будем действовать сообща, если мы не предпримем героических и коллективных национальных усилий, чтобы замедлить распространение - тогда очень вероятно, что мы будем также поражены. Ели ваша мать пожилая или уязвимая, то, боюсь, все статистические данные показывают, что она с гораздо большей вероятностью умрет от коронавируса или COVID-19, - сказал Борис Джонсон.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что «многие британские семьи потеряют близких, прежде чем закончится пандемия».