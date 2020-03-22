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Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры немецких федеральных земель в рамках телефонной конференции, прошедшей в воскресенье, 22 марта, договорились еще сильнее ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса в Германии.
Об этом сообщает Левый берег.
Основной пункт - больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.
Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.
Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.
Но, согласно соглашению, по-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.
Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. По словам премьера Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета, нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро.
Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии по состоянию на 22 марта выявили 24 тысячи случаев коронавирусной болезни, умерли 94 человека, выздоровели около 270.
Напомним, что для округа Даллас, что в Техасе, были внесены поправки, предусматривающие закрытие большего количества предприятий, чтобы помочь остановить распространение COVID-19. Это также накладывает ограничение на продажу туалетной бумаги.
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Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры немецких федеральных земель в рамках телефонной конференции, прошедшей в воскресенье, 22 марта, договорились еще сильнее ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса в Германии.
Об этом сообщает Левый берег.
Основной пункт - больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.
Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.
Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.
Но, согласно соглашению, по-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.
Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. По словам премьера Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета, нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро.
Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии по состоянию на 22 марта выявили 24 тысячи случаев коронавирусной болезни, умерли 94 человека, выздоровели около 270.
Напомним, что для округа Даллас, что в Техасе, были внесены поправки, предусматривающие закрытие большего количества предприятий, чтобы помочь остановить распространение COVID-19. Это также накладывает ограничение на продажу туалетной бумаги.