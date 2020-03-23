Правоохранители осуществляют контроль над соблюдением карантина в Украине и самоизоляции украинцами, вернувшихся из-за границы.

Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента Украины.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, правоохранительные органы системно работают над контролем за соблюдением карантина и самоизоляции. В частности, правоохранители контролируют обсервацию украинцев, вернувшихся недавно из-за границы.

— Накануне из-за границы вернулись 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию, - заявил Арсена Авакова.

Кроме того, Аваков поручил руководителям областей решить вопрос работы продовольственных рынков в городах, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что за последние дни в Украину из-за границы вернулись 19 000 человек, их обсервацию будут контролировать.