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Правоохранители осуществляют контроль над соблюдением карантина в Украине и самоизоляции украинцами, вернувшихся из-за границы.
Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента Украины.
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, правоохранительные органы системно работают над контролем за соблюдением карантина и самоизоляции. В частности, правоохранители контролируют обсервацию украинцев, вернувшихся недавно из-за границы.
— Накануне из-за границы вернулись 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию, - заявил Арсена Авакова.
Кроме того, Аваков поручил руководителям областей решить вопрос работы продовольственных рынков в городах, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что за последние дни в Украину из-за границы вернулись 19 000 человек, их обсервацию будут контролировать.
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Правоохранители осуществляют контроль над соблюдением карантина в Украине и самоизоляции украинцами, вернувшихся из-за границы.
Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента Украины.
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, правоохранительные органы системно работают над контролем за соблюдением карантина и самоизоляции. В частности, правоохранители контролируют обсервацию украинцев, вернувшихся недавно из-за границы.
— Накануне из-за границы вернулись 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию, - заявил Арсена Авакова.
Кроме того, Аваков поручил руководителям областей решить вопрос работы продовольственных рынков в городах, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что за последние дни в Украину из-за границы вернулись 19 000 человек, их обсервацию будут контролировать.