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Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом.
Об этом сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, передаёт Интерфакс-Украина.
— После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивно. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин, - сообщил Штеффен Зайберт.
По его словам, Меркель в ближайшие дни будет регулярно проходить проверки до тех пор, пока не будет однозначного результата.
— И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности, - рассказал Штеффен Зайберт.
Ранее Меркель сама сообщила, что из-за ограничений общественной жизни правительством ФРГ ее жизнь сейчас полностью изменилась - большую часть времени она проводит дома в телефонных переговорах и видеоконференциях, все служебные поездки в настоящее время отменены.
По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18 610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.
Напомним, что испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
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Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом.
Об этом сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, передаёт Интерфакс-Украина.
— После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивно. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин, - сообщил Штеффен Зайберт.
По его словам, Меркель в ближайшие дни будет регулярно проходить проверки до тех пор, пока не будет однозначного результата.
— И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности, - рассказал Штеффен Зайберт.
Ранее Меркель сама сообщила, что из-за ограничений общественной жизни правительством ФРГ ее жизнь сейчас полностью изменилась - большую часть времени она проводит дома в телефонных переговорах и видеоконференциях, все служебные поездки в настоящее время отменены.
По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18 610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.
Напомним, что испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.