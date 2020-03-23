|Скорость ветра:
|5.4 м/с
|Восход солнца:
|05:48
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:53
|Заход солнца:
|18:16
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
В среду, 25 марта, Кабмин должен принять постановление касаемо изменения системы начисления зарплаты врачам, борющимся с коронавирусом.
Об этом в передаче «Больше интервью» на телеканале «112 Украина» сообщил глава Минздрава Илья Емец, передаёт Страна.
— Если мы во время эпидемии сделаем (изменения в системе оплаты труда - прим.) для санитарного врача, для работника«скорой помощи», для анестезиолога-реаниматолога в отделении, где будет эта инфекция, то разные будут подходы к системе оплаты. И это можно сделать из трех источников финансирования. Но если мы примем постановление – и оно должно выйти в среду – (будет - прим.) почасовая оплата. Я думаю, это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые, несмотря на опасность, будут работать, - рассказал Илья Емец.
Напомним, что в Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
В среду, 25 марта, Кабмин должен принять постановление касаемо изменения системы начисления зарплаты врачам, борющимся с коронавирусом.
Об этом в передаче «Больше интервью» на телеканале «112 Украина» сообщил глава Минздрава Илья Емец, передаёт Страна.
— Если мы во время эпидемии сделаем (изменения в системе оплаты труда - прим.) для санитарного врача, для работника«скорой помощи», для анестезиолога-реаниматолога в отделении, где будет эта инфекция, то разные будут подходы к системе оплаты. И это можно сделать из трех источников финансирования. Но если мы примем постановление – и оно должно выйти в среду – (будет - прим.) почасовая оплата. Я думаю, это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые, несмотря на опасность, будут работать, - рассказал Илья Емец.
Напомним, что в Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса.