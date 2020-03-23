В среду, 25 марта, Кабмин должен принять постановление касаемо изменения системы начисления зарплаты врачам, борющимся с коронавирусом.

Об этом в передаче «Больше интервью» на телеканале «112 Украина» сообщил глава Минздрава Илья Емец, передаёт Страна.

— Если мы во время эпидемии сделаем (изменения в системе оплаты труда - прим.) для санитарного врача, для работника«скорой помощи», для анестезиолога-реаниматолога в отделении, где будет эта инфекция, то разные будут подходы к системе оплаты. И это можно сделать из трех источников финансирования. Но если мы примем постановление – и оно должно выйти в среду – (будет - прим.) почасовая оплата. Я думаю, это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые, несмотря на опасность, будут работать, - рассказал Илья Емец.