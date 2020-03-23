С сегодняшнего дня, 23 марта, в Одессе могут закрыть университетскую клинику, которая находится на улице на Тенистой, 8. Отмечается, что в больнице есть большое реанимационное отделение и 9 аппаратов ИВЛ.

Об этом сообщает Думская.

По данным издания, руководство Одесского национального медуниверситета, решило, что городу она не нужна.

Врач клиники Александр Тимаков рассказал, что ургентировать ее не разрешают, хотя пациенты приезжают с разными острыми состояниями.

- Очень интересная формулировка. Ургентировать не разрешают, хотя пациенты приезжают с разными острыми состояниями. Мы их должны отправлять только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть девять аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, высококлассные специалисты, оказывается не нужны ни университету, ни городу именно в этот период, когда мы входим в очень жестокую эпидемию коронавируса… Хотя опыт Китая показал, что иногда нужно даже быстро строить дополнительные стационары, хоть и временно, - сказал Александр Тимаков.

По словам медиков им в устной форме приказали выписать всех больных или перевести их в другие медучреждения. С 24 марта у входов в клинику планируют выставить охрану и никого не пускать.

Напомним, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» из Китая партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.