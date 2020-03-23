На Волыни Служба безопасности Украины пресекла попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов стоимостью почти 42 тысячи евро.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза.

- Во время таможенного досмотра грузовика было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна. Организаторы сделки пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Стоимость задержанной партии составляет почти 42 тысячи евро. В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Операция проводилась совместно с прокуратурой Волынской области, - сказано в сообщении.

Ранее, на пункте пропуска «Ягодин» таможенники и пограничники задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок.