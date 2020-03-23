Турция привлечет более 1000 военных для участия в новой антитеррористической операции в восточной провинции Бингол.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Турецкая операция под названием Trap-9 Karer направлена на нейтрализацию террористов, скрывающихся по всему Бинголу, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

— Для этой цели было создано около 68 оперативных групп из специальных операций жандармерии, специальных подразделений полиции и подразделений безопасности, - говорится в сообщении.

При этом в заявлении МВД Турции не упоминается конкретных названий террористических группировок курдов, действующих на востоке страны.

Напомним, в октябре прошлого года Турция провела операцию Источник мира и захватила часть подконтрольных сирийским курдам территорий вдоль своей границы.