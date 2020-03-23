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В Окружном суде Гааги 23 марта возобновились слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украин.
Отметим, слушания продолжились в закрытом режиме без родственников, журналистов и других заинтересованных сторон. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса в Нидерландах. В то же время за процессом можно следить в онлайн-режиме.
Отметим, ранее предполагалось, что суд по делу MH17 в Гааге могут перенести из-за коронавируса.
Напомним, что максимальное наказание для обвиняемых по делу о катастрофе MH17 - пожизненное лишение свободы.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
В Окружном суде Гааги 23 марта возобновились слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украин.
Отметим, слушания продолжились в закрытом режиме без родственников, журналистов и других заинтересованных сторон. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса в Нидерландах. В то же время за процессом можно следить в онлайн-режиме.
Отметим, ранее предполагалось, что суд по делу MH17 в Гааге могут перенести из-за коронавируса.
Напомним, что максимальное наказание для обвиняемых по делу о катастрофе MH17 - пожизненное лишение свободы.