В Окружном суде Гааги 23 марта возобновились слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украин.

Отметим, слушания продолжились в закрытом режиме без родственников, журналистов и других заинтересованных сторон. Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса в Нидерландах. В то же время за процессом можно следить в онлайн-режиме.

Отметим, ранее предполагалось, что суд по делу MH17 в Гааге могут перенести из-за коронавируса.

Напомним, что максимальное наказание для обвиняемых по делу о катастрофе MH17 - пожизненное лишение свободы.