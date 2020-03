Компаниям-автопроизводителям Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc разрешили производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Об этом пишет Экономическая правда.

— Ford, General Motors и Tesla получили зеленый свет для запуска производства аппаратов искусственной вентиляции легких и других металлических продуктов. Давайте, руководство автоиндустрии, посмотрим, какие вы классные?, - сказано в сообщении.

По состоянию на 22:50 воскресенья в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве, по состоянию на 10:00 23 марта в Украине еще проверяют 114 подозрений на коронавирус. Отметим, что ночью в «Борисполе» приземлился самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, который доставил из Китая партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.