Заместитель Генрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Согласно обнародованной информации 31 января 2020 и 8 февраля 2020 секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины в адрес премьер-министра Украины направил письма о срочно необходимости ограничения экспорта и реэкспорта медсредств.

А именно продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавируса.

Однако, Кабинет министров Украины тогда фактически проигнорировал эти меры, которые так и не были приняты.

23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины.

В соответствии со статьей 214 УПК Украины досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Напомним, что в Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.