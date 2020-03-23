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Украинская и французская актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда, рассказала о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Об этом она сообщила в Instagram.
Ольга Куриленко написала, что в первую неделю болезни ей было очень плохо.
«Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая», — написала она.
По ее словам, сейчас симптомов заболевания у нее почти нет, остался лишь кашель по утрам.
«Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день», — отметила Ольга Куриленко.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус и ожидает его результата. После встречи с врачом, у которого его обнаружили, она на всякий случай ушла на карантин.
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Украинская и французская актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда, рассказала о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Об этом она сообщила в Instagram.
Ольга Куриленко написала, что в первую неделю болезни ей было очень плохо.
«Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая», — написала она.
По ее словам, сейчас симптомов заболевания у нее почти нет, остался лишь кашель по утрам.
«Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день», — отметила Ольга Куриленко.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус и ожидает его результата. После встречи с врачом, у которого его обнаружили, она на всякий случай ушла на карантин.