Всемирно известные футболисты обратятся к мировой аудитории с призывом выполнять пять основных шагов, которые помогают остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующую информационную кампанию «Твой пас: выведи коронавирус из игры» запускают Международный руководящий орган по футболу ФИФА и Всемирная организация здравоохранения, сообщает сайт ВОЗ.

— ФИФА не только проводит публичные кампании, но и выделяет на противодействие коронавирусу финансовые средства, и я рад, что мировое футбольное сообщество помогает ВОЗ вывести коронавирус из игры. Такая поддержка не оставляет у меня сомнений в нашей общей победе, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе виртуального стартового мероприятия кампании в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Кампания направлена на распространение информации о пяти шагах, которые рекомендованы ВОЗ для защиты здоровья населения и заключаются в том, чтобы мыть руки, соблюдать респираторный этикет, не дотрагиваться до лица, держаться на расстоянии от других людей и оставаться дома при ухудшении самочувствия.

В кампании по распространению видеороликов, которые будут переведены на 13 языков, участвует 28 футболистов. Это Сами Аль-Джабир (Саудовская Аравия), Алисон Бекер (Бразилия), Эмре Белёзоглу (Турция), Харед Борхетти (Мексика), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Сунил Четри (Индия), Юрий Джоркаефф (Франция), Хань Дуань (Китай), Самюэль Это’о (Камерун), Радамель Фалькао (Колумбия), Лора Жорж (Франция), Валерий Карпин (Россия), Мирослав Клозе (Германия), Филипп Лам (Германия), Гари Линекер (Великобритания), Карли Ллойд (США), Лионель Месси (Аргентина), Мидо (Египет), Майкл Оуэн (Великобритания), Пак Чи Сон (Республика Корея), Карлес Пуйоль (Испания), Селия Шашич (Германия), Асако Такакура (Япония), Яя Туре (Кот-д’Ивуар), Хуан Себастьян Верон (Аргентина), Сунь Вэнь (Китай) и Хави Эрнандес (Испания).

Видеоматериалы кампании будут распространены по личным Интернет-каналам футболистов и каналам ФИФА, а также предоставлены в виде отдельных локализованных файлов 211 ассоциациям-членам ФИФА и рекламным агентствам вместе с набором графических материалов для еще более широкого размещения в социальных сетях.

ФИФА также заявила о намерении выделить ВОЗ $10 миллионов, которые поступят в Фонд солидарности для помощи в борьбе с COVID-19.

Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ускоряется.