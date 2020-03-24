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Полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции.
— Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей, — написал Антон Геращенко.
Напомним, в Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
Полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции.
— Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей, — написал Антон Геращенко.
Напомним, в Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, и призвали всех украинцев вернуться в Украину спецрейсами украинских компаний, которые будут отправляться в течение следующих пяти дней.