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Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, пишет Украинская Правда.
«Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на серийное производство. У государства есть средства, чтобы покупать тесты у отечественного производителя. По ферментах и реактивах, отечественного производства которых нет, то мы будем зависеть от импорта», — отметил Виктор Ляшко.
Так, в Украине зарегистрировано три производителя соответствующих тест-систем. Сейчас два из них уже предоставили свои тест-системы для ПЦР диагностики. Их испытывают в вирусологических лабораториях.
Кроме того, тест-системы, разработанные Национальной академией наук, доставлены в Житомирский областной лабораторный центр.
«У нас работает 28 лабораторий, только в нашей тест-системе, которые могут 200 исследований делать в сутки. Также мы привлекаем частный рынок. Мы провели с ними совещание, частные лаборатории готовы включиться », — добавил главный санитарный врач.
Ранее сообщалось, что в МОЗ хотят ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров.
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Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, пишет Украинская Правда.
«Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на серийное производство. У государства есть средства, чтобы покупать тесты у отечественного производителя. По ферментах и реактивах, отечественного производства которых нет, то мы будем зависеть от импорта», — отметил Виктор Ляшко.
Так, в Украине зарегистрировано три производителя соответствующих тест-систем. Сейчас два из них уже предоставили свои тест-системы для ПЦР диагностики. Их испытывают в вирусологических лабораториях.
Кроме того, тест-системы, разработанные Национальной академией наук, доставлены в Житомирский областной лабораторный центр.
«У нас работает 28 лабораторий, только в нашей тест-системе, которые могут 200 исследований делать в сутки. Также мы привлекаем частный рынок. Мы провели с ними совещание, частные лаборатории готовы включиться », — добавил главный санитарный врач.
Ранее сообщалось, что в МОЗ хотят ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров.