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В Италии вылечили от COVID-19 «нулевого пациента» — носителя коронавируса, от которого распространение инфекции началось по всей стране.
Об этом пишет Новое Время.
38-летний мужчина с Кодоньо был выписан из больницы в Павии в понедельник, 23 марта. Пациента доставили в больницу Кодоньо 19 февраля, но из-за ухудшения состояния 21-22 февраля его перевели в отделение интенсивной терапии больницы Павии. 9 марта он начал самостоятельно дышать.
— Мне повезло, оставайся дома. Опять дышать - прекрасная вещь, - заявил он.
Напомним, что в Италии с начала эпидемии от коронавируса умерли 6077 человек, общее количество инфицированных превысило 63 тысячи. За последние 24 часа умер 601 пациент, смертность снижается второй день подряд. Общее количество летальных случаев в Европе превысило 10 тысяч.
Как известно, с начала ограничительных мер из-за коронавируса в Украину вернулись более 72 тысяч 305 украинцев, 21 украинец находится на лечении за границей.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
В Италии вылечили от COVID-19 «нулевого пациента» — носителя коронавируса, от которого распространение инфекции началось по всей стране.
Об этом пишет Новое Время.
38-летний мужчина с Кодоньо был выписан из больницы в Павии в понедельник, 23 марта. Пациента доставили в больницу Кодоньо 19 февраля, но из-за ухудшения состояния 21-22 февраля его перевели в отделение интенсивной терапии больницы Павии. 9 марта он начал самостоятельно дышать.
— Мне повезло, оставайся дома. Опять дышать - прекрасная вещь, - заявил он.
Напомним, что в Италии с начала эпидемии от коронавируса умерли 6077 человек, общее количество инфицированных превысило 63 тысячи. За последние 24 часа умер 601 пациент, смертность снижается второй день подряд. Общее количество летальных случаев в Европе превысило 10 тысяч.
Как известно, с начала ограничительных мер из-за коронавируса в Украину вернулись более 72 тысяч 305 украинцев, 21 украинец находится на лечении за границей.