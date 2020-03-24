В Италии вылечили от COVID-19 «нулевого пациента» — носителя коронавируса, от которого распространение инфекции началось по всей стране.

Об этом пишет Новое Время.

38-летний мужчина с Кодоньо был выписан из больницы в Павии в понедельник, 23 марта. Пациента доставили в больницу Кодоньо 19 февраля, но из-за ухудшения состояния 21-22 февраля его перевели в отделение интенсивной терапии больницы Павии. 9 марта он начал самостоятельно дышать.

— Мне повезло, оставайся дома. Опять дышать - прекрасная вещь, - заявил он.

Напомним, что в Италии с начала эпидемии от коронавируса умерли 6077 человек, общее количество инфицированных превысило 63 тысячи. За последние 24 часа умер 601 пациент, смертность снижается второй день подряд. Общее количество летальных случаев в Европе превысило 10 тысяч.

Как известно, с начала ограничительных мер из-за коронавируса в Украину вернулись более 72 тысяч 305 украинцев, 21 украинец находится на лечении за границей.