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Власти Китая во вторник, 24 марта, объявили о намерении снять карантинные меры в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка коронавируса.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В провинции проживает более 50 миллионов человек.
Сейчас, впрочем, существуют опасения относительно возникновения новой волны заболевания, если инфекцию привезут люди, которые приедут из-за рубежа. После двух месяцев строгих ограничений жителям провинции с ночи 24 марта позволят оставлять регион, если они здоровы. В городе Ухань, центре начала эпидемии, ограничения отменят с 8 апреля.
За последний месяц в Китае резко сократилось количество новых случаев инфицирования коронавируса - во вторник в Ухане зафиксирован первый почти за неделю случай, еще три - в других регионах страны.
При этом случаев болезни, вызванной коронавирусом, у людей, приехавших из-за рубежа, уже 74 по всей стране.
Напомним, в Румынии все семь граждан, умерших с подтвержденным диагнозом коронавирус, были протестированы с опозданием, поскольку их случаи не соответствовали старым критериям правительства для проверки.
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Власти Китая во вторник, 24 марта, объявили о намерении снять карантинные меры в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началась вспышка коронавируса.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В провинции проживает более 50 миллионов человек.
Сейчас, впрочем, существуют опасения относительно возникновения новой волны заболевания, если инфекцию привезут люди, которые приедут из-за рубежа. После двух месяцев строгих ограничений жителям провинции с ночи 24 марта позволят оставлять регион, если они здоровы. В городе Ухань, центре начала эпидемии, ограничения отменят с 8 апреля.
За последний месяц в Китае резко сократилось количество новых случаев инфицирования коронавируса - во вторник в Ухане зафиксирован первый почти за неделю случай, еще три - в других регионах страны.
При этом случаев болезни, вызванной коронавирусом, у людей, приехавших из-за рубежа, уже 74 по всей стране.
Напомним, в Румынии все семь граждан, умерших с подтвержденным диагнозом коронавирус, были протестированы с опозданием, поскольку их случаи не соответствовали старым критериям правительства для проверки.