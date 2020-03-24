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Правоохранители разоблачили аферистов, которые организовали многомиллионные хищения на авиаперевозках в Киеве, Одессе и Николаеве.
Об этом сообщили в пресс-центре МВД Украины.
Работники ГСУ совместно с оперативниками Департамента киберполиции под процессуальным руководством прокуроров Офиса ГПУ разоблачили группу лиц, которые нанесли ущерб авиаперевозчику более чем 30 миллионов гривен.
— Полицейские установили, что подозреваемые в течение 2016-2018 годов приобрели несколько коммерческих агентств по продаже авиабилетов. Впоследствии такие компании переоформляли на своих сообщников. Преступная схема работала, как часы: клиенты заказывали через агентов проездные документы, злоумышленники с помощью несанкционированного доступа к автоматизированной системе осуществляли их бронирование и покупку. При этом средства за билеты авиакомпании не перечисляли. В результате мошенники присвоили более 30 миллионов гривен. Противоправную деятельность они осуществляли на территории Киева, Одессы и Николаева. Сейчас следователи сообщили о подозрении двум фигурантам. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, - сказано в сообщении.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к деятельности преступной группы.
Ранее, полицейские открыли ряд дел по фактам мошенничества – жители Николаева и области отдали аферистам больше 55 тысяч гривен.
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Правоохранители разоблачили аферистов, которые организовали многомиллионные хищения на авиаперевозках в Киеве, Одессе и Николаеве.
Об этом сообщили в пресс-центре МВД Украины.
Работники ГСУ совместно с оперативниками Департамента киберполиции под процессуальным руководством прокуроров Офиса ГПУ разоблачили группу лиц, которые нанесли ущерб авиаперевозчику более чем 30 миллионов гривен.
— Полицейские установили, что подозреваемые в течение 2016-2018 годов приобрели несколько коммерческих агентств по продаже авиабилетов. Впоследствии такие компании переоформляли на своих сообщников. Преступная схема работала, как часы: клиенты заказывали через агентов проездные документы, злоумышленники с помощью несанкционированного доступа к автоматизированной системе осуществляли их бронирование и покупку. При этом средства за билеты авиакомпании не перечисляли. В результате мошенники присвоили более 30 миллионов гривен. Противоправную деятельность они осуществляли на территории Киева, Одессы и Николаева. Сейчас следователи сообщили о подозрении двум фигурантам. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, - сказано в сообщении.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к деятельности преступной группы.
Ранее, полицейские открыли ряд дел по фактам мошенничества – жители Николаева и области отдали аферистам больше 55 тысяч гривен.