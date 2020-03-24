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В Нидерландах увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса на 811 человек, что на 17% больше, чем днем ранее. Общее количество инфицированных составляет 5560 человек.
Об этом сообщает Европейская правда.
За последние сутки также рекордно выросло число умерших пациентов - 63, общее количество умерших увеличилось до 276. Все они были в возрасте от 55 до 97 лет.
В больницах находятся 1495 человек, в понедельник были госпитализированы 265 больных.
Национальный институт здравоохранения заявил, что ожидаемые меры, принятые в Нидерландах в этом месяце, такие как закрытие ресторанов, школ и запрет на общественные собрания, начнут давать эффект в конце этой недели или в начале следующей.
Напомним, правительство Нидерландов 23 марта ввело ряд новых мер по борьбе с коронавирусом, среди которых - запрет общественных собраний до 1 июня. Граждан, которые не соблюдают правила, могут штрафовать на 400 евро.
Ранее, премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовским заявил, об ограничении свободного передвижения в стране, новые меры будут действовать от сегодня и до 11 апреля.
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В Нидерландах увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса на 811 человек, что на 17% больше, чем днем ранее. Общее количество инфицированных составляет 5560 человек.
Об этом сообщает Европейская правда.
За последние сутки также рекордно выросло число умерших пациентов - 63, общее количество умерших увеличилось до 276. Все они были в возрасте от 55 до 97 лет.
В больницах находятся 1495 человек, в понедельник были госпитализированы 265 больных.
Национальный институт здравоохранения заявил, что ожидаемые меры, принятые в Нидерландах в этом месяце, такие как закрытие ресторанов, школ и запрет на общественные собрания, начнут давать эффект в конце этой недели или в начале следующей.
Напомним, правительство Нидерландов 23 марта ввело ряд новых мер по борьбе с коронавирусом, среди которых - запрет общественных собраний до 1 июня. Граждан, которые не соблюдают правила, могут штрафовать на 400 евро.
Ранее, премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовским заявил, об ограничении свободного передвижения в стране, новые меры будут действовать от сегодня и до 11 апреля.