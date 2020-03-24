За сутки в Италии умерли 743 пациента с коронавирусом, теперь общее число смертей составляет 6 820 человек.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на итальянские СМИ.

Число заболевших во вторник возросло на 3612 человек и достигло 54030 тысяч. В общей сложности с появления коронавируса в Италии положительный анализ на эту инфекцию сдали более 69 тысяч человек.

Выздоровели 8326 человека, на 894 человека больше, чем днем ранее.

Таким образом, за последние сутки в стране вновь снизились темпы распространения заболевания: в понедельник сообщалось о почти 3,8 тысячах новых случаев.

Напомним, в Нидерландах увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса на 811 человек, что на 17% больше, чем днем ранее. Общее количество инфицированных составляет 5560 человек.