Испания обошла Китай по количеству смертей, связанных с коронавирусом, и вышла на второе место в мире после Италии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, пишет hromadske.

Так, количество погибших в Испании по состоянию на 25 марта выросло до 3434, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, от коронавируса умерли 3287 человек. В Италии, которая на данный момент больше всего пострадала от вируса, — 6820 погибших.

За последние 24 часа из-за вируса в Испании умерли 738 человек. Количество заражений в сутки выросло на 7937 случаев. Общее количество инфицированных в стране — 47 610.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации и продлении карантина еще на 30 дней.