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Испания обошла Китай по количеству смертей, связанных с коронавирусом, и вышла на второе место в мире после Италии.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, пишет hromadske.
Так, количество погибших в Испании по состоянию на 25 марта выросло до 3434, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, от коронавируса умерли 3287 человек. В Италии, которая на данный момент больше всего пострадала от вируса, — 6820 погибших.
За последние 24 часа из-за вируса в Испании умерли 738 человек. Количество заражений в сутки выросло на 7937 случаев. Общее количество инфицированных в стране — 47 610.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации и продлении карантина еще на 30 дней.
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Испания обошла Китай по количеству смертей, связанных с коронавирусом, и вышла на второе место в мире после Италии.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, пишет hromadske.
Так, количество погибших в Испании по состоянию на 25 марта выросло до 3434, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, от коронавируса умерли 3287 человек. В Италии, которая на данный момент больше всего пострадала от вируса, — 6820 погибших.
За последние 24 часа из-за вируса в Испании умерли 738 человек. Количество заражений в сутки выросло на 7937 случаев. Общее количество инфицированных в стране — 47 610.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации и продлении карантина еще на 30 дней.