Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что с 27 марта в Украине будет прекращено авиасообщение, однако добавил, что тех, кто приехал к границе на машине или пришел пешком будут пускать.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Я настаиваю на том, чтобы авиасообщение было прекращено. И в ночь с пятницы на субботу оно будет прекращено. Президент давал время на возвращение домой, однако, кое-кто хотел еще полежать на пляже, а эти граждане хотят за счет государства вернуться домой. В Киеве, например, из 34 инфицированных, 31 — это туристы, которые вернулись из других стран... Но если вы пришли пешком или приехали на собственном авто — вас пустят и будут рады, никто не будет притеснять конституционные права гражданина Украины», — сказал Арсен Аваков.

Также министр внутренних дел отметил, что граждане прибывающих чартерными самолетами с зоны потенциальной активности вируса проверяются врачами.

«Все кто прибывал, и еще будет прибывать, все проверяются врачами — визуально, температурный скрининг и быстрые тесты. Но здесь мы должны говорить, что быстрые тесты не дают полной картины. Если человек заражен только, то этот тест ничего не покажет. Он показывает активность на пятый-десятый день. Таким образом мы все равно рискуем. Каждый из тех, кто прилетел должен идти в самоизоляцию или обсервацию. Так как это многие тысячи людей, каждый из них подписывает обязательство находиться в самоизоляции», — сказал Арсен Аваков.

Глава МВД также подчеркнул, что адреса этих граждан передаются в полицию. Арсен Аваков добавил, что действительно рассматривается возможность контроля с помощью телефонов.

«Мы готовы по телефону контролировать, но это — нарушение конституционных прав и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.