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В четырех регионах Российской федерации на территории Западного военного округа (ЗВО) созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом.
Согласно сообщению ЗВО, в состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, передает российский Интерфакс.
Сообщается, что сейчас подразделения готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. По данным штаба, всего от Западного военного округа привлечены «около 1 тыс. военнослужащих, свыше 200 ед. военной и специальной техники».
В составе группировки - инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника, говорится в сообщении.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условную эпидемиологическую обстановку «в районах практических действий войск».
По официальным данным, на начало суток 26 марта в России зафиксировано 658 случаев коронавируса, 29 человек выздоровели, летальных случаев нет.
В то же время Московский городской оперативный штаб по ситуации с коронавирусом вечером 25 марта сообщил о смерти в больницах пациентов 88 и 73 лет, наличие коронавируса у которых было подтверждено прижизненно.
19 марта в Москве умерла 79-летняя пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. Тогда врачи заявили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.
Напомним, по состоянию на вечер среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев коронавируса SARS-CoV-2 (32 новых). Пять из них — летальные. Один пациент выздоровел.
Случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 15 областях и Киеве.
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В четырех регионах Российской федерации на территории Западного военного округа (ЗВО) созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом.
Согласно сообщению ЗВО, в состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, передает российский Интерфакс.
Сообщается, что сейчас подразделения готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. По данным штаба, всего от Западного военного округа привлечены «около 1 тыс. военнослужащих, свыше 200 ед. военной и специальной техники».
В составе группировки - инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника, говорится в сообщении.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условную эпидемиологическую обстановку «в районах практических действий войск».
По официальным данным, на начало суток 26 марта в России зафиксировано 658 случаев коронавируса, 29 человек выздоровели, летальных случаев нет.
В то же время Московский городской оперативный штаб по ситуации с коронавирусом вечером 25 марта сообщил о смерти в больницах пациентов 88 и 73 лет, наличие коронавируса у которых было подтверждено прижизненно.
19 марта в Москве умерла 79-летняя пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. Тогда врачи заявили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.
Напомним, по состоянию на вечер среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев коронавируса SARS-CoV-2 (32 новых). Пять из них — летальные. Один пациент выздоровел.
Случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 15 областях и Киеве.