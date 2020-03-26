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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении военной операции Устойчивость против распространения коронавируса.
Об этом Макрон заявил в среду, 25 марта, во время посещения военно-полевого госпиталя, развернутого для больных COVID-19 в городе Мюлузе, сообщает RFI.
— Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience (Стойкость), отдельную (от операции) Sentinelle (Часовой), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом, - сказал президент.
В остальном президент обрисовал задачи армии пока только в общих чертах, отметив, что военные будут выполнять «санитарные, логистические и защитные» функции. Макрон подчеркнул, что новая операция с участием армии «будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственным службам в области материально-технического обеспечения и защиты» в борьбе с эпидемией.
Президент также призвал к «национальному единству» в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение. С начала кризиса от COVID-19 во Франции умер 1331 человек.
Напомним, правительство Израиля распорядилось закрыть все синагоги, мечети и церкви на фоне вспышки коронавируса.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении военной операции Устойчивость против распространения коронавируса.
Об этом Макрон заявил в среду, 25 марта, во время посещения военно-полевого госпиталя, развернутого для больных COVID-19 в городе Мюлузе, сообщает RFI.
— Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience (Стойкость), отдельную (от операции) Sentinelle (Часовой), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом, - сказал президент.
В остальном президент обрисовал задачи армии пока только в общих чертах, отметив, что военные будут выполнять «санитарные, логистические и защитные» функции. Макрон подчеркнул, что новая операция с участием армии «будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственным службам в области материально-технического обеспечения и защиты» в борьбе с эпидемией.
Президент также призвал к «национальному единству» в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение. С начала кризиса от COVID-19 во Франции умер 1331 человек.
Напомним, правительство Израиля распорядилось закрыть все синагоги, мечети и церкви на фоне вспышки коронавируса.