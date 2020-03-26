В пятницу 13 марта правительство Польши объявило о состоянии эпидемической угрозы в стране. На данный момент количество официально зарегистрированных случаев заболевания в Польше было меньше 100. Решение о состоянии эпидемиологической угрозы ввело: контроль на всех границах Польши, ограничение на въезд в страну иностранцев-нерезидентов Польши, карантин в учебных заведениях, ограничение торговли, запрет работы учреждений культуры и общественного питания, ограничение на количество участников религиозных служб, а также рекомендации всем работодателям перевести на дистанционную работу максимальное количество своих работников.

С прошлой недели в Польше не работают театры, кино, музеи, большие супермаркеты, бары и рестораны. Для посетителей открыты продуктовые магазины, магазины бытовой химии и гигиенических товаров, аптеки и магазины с товарами для животных. Трансграничные перевозки ограничены до грузовых. Есть исключения для специальных рейсов, которыми из Польши выезжают иностранцы.

Закрытие границ для частных лиц на несколько дней заблокировало на немецко-польской границе граждан балтийских стран, которые пытались добраться через территорию Польши к себе домой.

Зато работу общественного транспорта в Польше не ограничивали. Городские и междугородние рейсы идут по нормальному расписанию. В пятницу, 20 марта, в Варшаве задержалась работа метро из-за того, что на одной из станций скорая забрала мужчину, который имел трудности с дыханием и имел высокую температуру. Из-за этого несколько станций метро подвергли обеззараживанию. В некоторых городах автобусы и трамваи ходят по графику выходного дня.

Напомним, в Польше с сегодняшнего дня вводится режим эпидемии из-за распространения коронавируса. Штраф за нарушение карантина будет увеличен с €1100 до €6600.