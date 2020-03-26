С прошлой недели в Польше не работают театры, кино, музеи, большие супермаркеты, бары и рестораны. Для посетителей открыты продуктовые магазины, магазины бытовой химии и гигиенических товаров, аптеки и магазины с товарами для животных. Трансграничные перевозки ограничены до грузовых. Есть исключения для специальных рейсов, которыми из Польши выезжают иностранцы.
Закрытие границ для частных лиц на несколько дней заблокировало на немецко-польской границе граждан балтийских стран, которые пытались добраться через территорию Польши к себе домой.
Зато работу общественного транспорта в Польше не ограничивали. Городские и междугородние рейсы идут по нормальному расписанию. В пятницу, 20 марта, в Варшаве задержалась работа метро из-за того, что на одной из станций скорая забрала мужчину, который имел трудности с дыханием и имел высокую температуру. Из-за этого несколько станций метро подвергли обеззараживанию. В некоторых городах автобусы и трамваи ходят по графику выходного дня.
Напомним, в Польше с сегодняшнего дня вводится режим эпидемии из-за распространения коронавируса. Штраф за нарушение карантина будет увеличен с €1100 до €6600.