Чрезвычайное положение в Испании, из-за пандемии коронавируса, продлили до 12 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, во время своего выступления премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания предпринимает жесткие ограничительные меры в условиях эпидемии, которая не стихает.

— Продолжать чрезвычайное положение непросто. Я убежден, что единственный эффективный вариант против вируса - социальная изоляция, - сказал Педро Санчес.

Отметим, по состоянию на сегодня в стране 3434 смертей из-за коронавируса.

Испания является второй после Италии страной в Европе по масштабам пандемии коронавируса. Накануне в Испании был зафиксирован скачок смертей и новых заражений. Так, в течение 23-24 марта коронавирус зафиксировали более 6 тысяч испанцев, а от вируса умерли 514 человека.

Напомним, кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.