Из-за распространения коронавируса Художественный арсенал вынужден перенести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» на более поздние даты.

Об этом сообщили организаторы.

Предварительно фестиваль проведут в конце августа 2020 года.

В сообщении отмечают, что для команды фестиваля это непростое решение, ведь Книжный Арсенал является международным событием, которое ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтуций, более 55 тысяч посетителей.

— Мы готовы провести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году. Однако понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его спланировали. И мы верим, что он также необходим нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому команда Книжного Арсенала продолжает работу над подготовкой фестиваля. Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем меняться вместе с ней, - отметила координатор фестиваля Юлия Козловец.

Предварительно Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» был запланирован на 20-24 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что олимпиада в Токио должна быть отложена до 2021 года после переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.