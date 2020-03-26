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Из-за распространения коронавируса Художественный арсенал вынужден перенести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» на более поздние даты.
Об этом сообщили организаторы.
Предварительно фестиваль проведут в конце августа 2020 года.
В сообщении отмечают, что для команды фестиваля это непростое решение, ведь Книжный Арсенал является международным событием, которое ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтуций, более 55 тысяч посетителей.
— Мы готовы провести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году. Однако понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его спланировали. И мы верим, что он также необходим нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому команда Книжного Арсенала продолжает работу над подготовкой фестиваля. Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем меняться вместе с ней, - отметила координатор фестиваля Юлия Козловец.
Предварительно Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» был запланирован на 20-24 мая 2020 года.
Ранее сообщалось, что олимпиада в Токио должна быть отложена до 2021 года после переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
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Из-за распространения коронавируса Художественный арсенал вынужден перенести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» на более поздние даты.
Об этом сообщили организаторы.
Предварительно фестиваль проведут в конце августа 2020 года.
В сообщении отмечают, что для команды фестиваля это непростое решение, ведь Книжный Арсенал является международным событием, которое ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтуций, более 55 тысяч посетителей.
— Мы готовы провести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году. Однако понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его спланировали. И мы верим, что он также необходим нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому команда Книжного Арсенала продолжает работу над подготовкой фестиваля. Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем меняться вместе с ней, - отметила координатор фестиваля Юлия Козловец.
Предварительно Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» был запланирован на 20-24 мая 2020 года.
Ранее сообщалось, что олимпиада в Токио должна быть отложена до 2021 года после переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.